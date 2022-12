El Universo WWE quiere verla de vuelta en la programación de la empresa, pero Sasha Banks tiene muchas inquietudes más allá de los rings. Sabedora de que WWE le supone una gran plataforma de cara a hacer carrera en el mundo del espectáculo, parece que Banks quiere emular los pasos de The Rock, Batista o John Cena.

Y mientras esperamos el día que Banks se calce de nuevo las botas de luchadora, luego de su controvertida suspensión del pasado mayo, hace hoy un mes ciertas declaraciones alimentaron la expectación por su futuro.

« Realmente voy a aprovechar al máximo este noviembre para hacer realidad todos mis sueños en preparación para esta fecha que he estado esperando. Estoy muy emocionada y espero que me acompañen en este viaje. Solo quiero que sepan que se avecina algo muy jodid*mente loco ».

Y parece que eso «muy jodid*mente loco» que se avecinaba era el debut cinematográfico de Banks, a juzgar por el más reciente tuit de la gladiadora.

Just wrapped my first movie in #Bosston 🥹😭

— Mercedes Varnado (@MercedesVarnado) December 4, 2022