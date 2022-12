Cuándo supieron FTR que tenían que abandonar la WWE

Si atendemos únicamente a que fueron Campeones de Parejas Raw y Campeones de Parejas NXT en dos ocasiones así como Campeones de Parejas SmackDown diríamos que FTR tuvieron una buena carrera en WWE pero quienes los vieron durante los seis años que estuvieron trabajando en esta compañía (2014-2020) sabrán que no les fue tan bien como el talento que tienen ni como ellos hubieran querido. Durante algún tiempo antes de que finalmente la abandonaran se estuvo hablando de cuando lo harían.

► Dax Harwood y el adiós de FTR a WWE

Ahora descubrimos el momento en que Dax Harwood y Cash Wheeler (en aquella época sus nombrs eran Scott Dawson y Dash Wilder, y la dupla The Revival) supieron que debían irse. El primero de los dos luchadores veteranos lo da a conocer en una reciente entrevista con nuestros compañeros de Fightful. Harwood también comenta algo interesante y que no es la primera vez que se apunta: a Vince McMahon no le gusta la lucha libre en parejas. Cuando decidieron que no estaban haciendo lo que querían, entendieron que era la hora de seguir adelante.

«Esto va a sonar muy egoísta y no pretendo que lo sea, pero sabíamos que podíamos hacerlo mejor de lo que estábamos haciendo, y sabíamos que la lucha libre en parejas podía presentarse mejor de lo que se estaba presentando. No puedo estar enojado con Vince (McMahon). Si no le gusta la lucha libre en parejas, está bien. Porque uno, esa es su empresa. Pero dos, está bien; es su opinión que no le guste”.

¿Qué os pareció la carrera de FTR como The Revival en WWE?