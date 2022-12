Una forma en que Brendan Loughnane sabe que tiene la atención del mundo de las MMA es por los peleadores que dicen su nombre.

Una vez conocido como un casi-era en el UFC, Loughnane ahora envía tweets de nada menos que Conor McGregor , y los veteranos del octágono lo llaman.

«Oh, sí, todos están en eso ahora. Un poco de nombre ahora. Vamos. Estoy aquí para eso”.

Loughnane obtuvo la mayor victoria de su carrera el viernes pasado, al vencer a Bubba Jenkins en la final de peso pluma del torneo de la Temporada 4 de la PFL. Las lágrimas fluyeron en la jaula cuando le envolvieron un cinturón de oro alrededor de la cintura y levantó un cheque de 1 millón.

Cuando pisó el plató de MMA Hour , Loughnane acababa de terminar una larga celebración con lo que dijo que eran 300 o 400 de sus compatriotas del Reino Unido e Irlanda. En algún momento durante una juerga de 48 horas con sus compañeros, alguien señaló el respaldo incondicional de McGregor a sus habilidades: un llamado para que UFC lo firme.

UFC, sign Brendan Loughnane. Exciting fighter. A back story with the company. And of the European side. A money in the bank uk/Europe signing. Congrats on the win @BrendanMMA

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 26, 2022