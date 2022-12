Seth Rollins: «The Shield ya no somos tan cercanos»

«Supongo que un arrepentimiento habría sido manejar algunas de las reuniones un poco mejor, y algo de eso estaba fuera de nuestro control y no había nada que pudiéramos hacer. No es ideal tener a Kurt Angle con un disfraz de The Shield, pero los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas, así que lo aprovechamos al máximo y hay algo que decir sobre poner a las personas en ese papel y poder tener la equidad para hacerlo». Seth Rollins hablaba así de las reuniones que hicieron en The Shield a lo largo de los años en WWE.

► «The Shield ya no somos tan cercanos»

Más recientemente, hablando con Metro, «The Visionary» volvía a mirar al pasado recordando los tiempos de El Escudo pero sin perder de vista el presente pues contaba que en la actualidad los tres luchadores ya no son tan cercanos como eran entonces. Ello es totalmente comprensible pues antes trabajan juntos semana tras semana y ahora Roman Reigns tiene un calendario mucho más liviano y va por su cuenta mientras que Jon Moxley trabaja en AEW. Pero Rollins aclara que la conexión entre ellos siempre va a existir, como con otras grandes facciones de la historia luchística.

“Obviamente, ninguno de nosotros es tan cercano como lo era, y es posible que nunca seamos tan cercanos como lo estuvimos durante esos primeros dos años.

«Todos están haciendo lo suyo, todos estamos en programas separados. Roman y yo nos vemos ocasionalmente en los pay-per-views si él está en ellos, y ninguno de nosotros vemos a Mox nunca. Está ocupado haciendo lo suyo, ya sea AEW o GCW o New Japan, ¡donde sea que quiera aparecer!

«Obviamente, el vínculo no es tan estrecho, pero siempre existirá de la misma manera que los Horsemen siempre serán los Horsemen, el nWo siempre será el nWo, The Shield tiene ese tipo de aura.

«Siempre habrá una conexión, sin importar lo que suceda o en qué dirección vayamos”.

¿Creéis que The Shield volverán a reunirse algún día?