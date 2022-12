Raw: Seth Rollins y Kevin Owens vencieron a The Usos

En la más reciente edición de Raw, y en la séptima lucha de la noche, se realizó una lucha por equipos entre los Campeones Unificados de Parejas WWE, Jimmy Uso y Jey Uso, y un equipo bastante singular conformado por Seth Rollins y Kevin Owens.

Por fortuna, para The Usos, la correa no estaba en juego, pues el estadounidense y el canadiense se llevaron una gran victoria, que tal vez los ponga en la mira del título en un futuro cercano. Momentos antes del combate, The Usos lograron lo impensado: que Rollins y Austin Theory se unieran para evitar ser atacados por ellos. El 2 de enero de 2023, Theory buscará el Campeoanto de los Estados Unidos WWE ante Rollins.

► ¿Buscarán Kevin Owens y Seth Rollins ser campeones de parejas en WWE?

La campana no había sonado y ya los equipos se estaban dando de golpes. Solo Sikoa volvió a aparecer para intentar volver a ayudar a los miembros de The Bloodline, pero esta vez recibió una golpiza de Luke Gallows y Karl Anderson, porque Sikoa ayudó a la derrota de AJ Styles. Rollins luego controló el combate, tanto dentro y fuera del ring, atacando a Jey, hasta que Theory apareció y lo golpeó con el título de los Estados Unidos.

Luego, Jimmy dominó a Owens por varios minutos. El final del match llegó cuando Owens le aplicó un tremendo Pop-Up Powerbomb a Owens para obtener la victoria por cuenta de tres.

