► Seth Rollins y el despido de Bobby Lashley de Raw

Bobby Lashley fue despedido de Monday Night Raw por Adam Pearce esta semana en televisión. «El Todopoderoso» perdió ante Seth Rollins en un combate para determinar al nuevo contendiente al Campeonato de Estados Unidos debido a lo que él entendió como la culpa del réferi. Por ello lo increpó cuando sonó la campana final. Tuvo que aparecer otro para intentar calmar al luchador, pero fue todavía peor ya que Lashley lo atacó. Y eso no lo tranquilizó. Hasta que finalmente el Gerente General lo despidió. Eso sí que detuvo el altercado.

Former #USChampions @WWERollins and @fightbobby compete to earn a future title match against @_Theory1.#WWERaw pic.twitter.com/orGArapeux

— WWE (@WWE) December 15, 2022