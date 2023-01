¿Aparecerá Brock Lesnar en el aniversario 30 de RAW?

Este lunes por la noche, el programa insignia de WWE, Monday Night RAW, cumplirá 30 años, y una edición especial está planeada, ya que estarán presentes algunos miembros del Salón de la Fama WWE como Kurt Angle, Ric Flair, Shawn Michaels, The Undertaker, Hulk Hogan, Road Dogg, Teddy Long, X-Pac y otros. Además, también estará presente el Campeón Universal Indisputable, Roman Reigns, para celebrar un juicio por las recientes acciones de Sami Zayn. Además, habrán dos luchas titulares y una lucha dentro de una jaula de acero que protagonizarán Bayley y Becky Lynch, por lo que el programa promete.

► Brock Lesnar podría tener una aparición sorpresa en WWE RAW

Hoy en día, Brock Lesnar es uno de los mayores atractivos de la WWE, y con cada aparición generalmente se asegura un lleno en los lugares donde visita. Sin embargo, no se lo ha visto en la programación regular desde que derrotara a Bobby Lashley en Crown Jewel 2022, y muchos se preguntan si hará su aparición en la edición especial de Monday Night Raw de esta noche.

Según un informe de Fightful Select, WWE había considerado inicialmente a Brock Lesnar para el especial RAW Is XXX. Si bien el ex Campeón WWE aún no ha sido anunciado para el programa, es muy posible que haga una aparición sorpresa esta noche.

“Había esperanzas de que Brock Lesnar esté involucrado en el programa”.

Brock Lesnar aparece en el póster oficial de Royal Rumble 2023, aunque no se sabe si formará parte o no del tradicional combate, del que fue vencedor en la edición del año pasado. Sin embargo, en caso de aparecer, no sería nada extraño de que sea uno de los treinta hombres que busquen su boleto para WrestleMania 39, aunque tampoco debemos descuidar que su presencia sirva para reactivar su rivalidad contra Bobby Lashley.