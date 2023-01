En Crown Jewel 2022, Bobby Lashley y Brock Lesnar se enfrentaron en una dura batalla. Sin embargo, el encuentro no salió como se esperaba, ya que Lashley terminó perdiendo por medios controvertidos, luego de haber dominado la mayor parte. Lashley luego procedió a atacar brutalmente a The Beast Incarnate tras la conclusión del combate y Lesnar no ha sido visto en la televisión de la WWE desde entonces. Los fanáticos se han preguntado cuándo regresaría Lesnar después de eso.

► Bobby Lashley quiere una No Holds Barred contra Brock Lesnar

Con lo ocurrido en Arabia Saudita, Bobby Lashley y Brock Lesnar se han derrotado el uno al otro, y The All Mighty indicó en su momento quiere competir en el ring con el ex Campeón Universal una vez más para ajustar cuentas. Recientemente, durante una entrevista con el Hindustan Times, el ex Campeón WWE volvió a hablar sobre tener otro combate con Brock Lesnar, uno con estipulación especial.

“No ha habido demasiada interacción entre nosotros dos. Hemos tenido algunas combates, algunas interacciones que han ocurrido en la pantalla, pero fuera de eso, Brock es el tipo de persona que se lo guarda para sí mismo. Así que realmente no ha habido nada con Brock. No creo que nadie realmente tuviera nada entre bastidores con Brock. Pero espero con ansias el enfrentamiento con él.

Me gusta el tipo de combates en los que puede hacerme esforzarme. Me gusta luchar A Brock le gusta luchar. Hay muchas similitudes entre nosotros dos, así que creo que el próximo enfrentamiento que todos quieren ver será un No Holds Barred. Probablemente llegará a un punto en el que nos encerrarán en una jaula o en una partida de Extreme Rules o algo así. Pero está a punto de suceder”.

Bobby Lashley estuvo preguntando por Brock Lesnar en pantallas luego de Crown Jewel, pero la situación se ha enfriado desde entonces, y su rumbo parece ser una posible reunión con MVP para reformar The Hurt Business. Habrá que ver cómo se desarrollan los eventos en el futuro.