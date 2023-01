Booker T no estará presente en el aniversario 30 de RAW

RAW celebrará sus 30 años en el negocio en Filadelfia esta noche, y la edición especial de la marca roja contará con sus mejores estrellas y varios miembros del Salón de la Fama como Kurt Angle, Ric Flair, Shawn Michaels, The Undertaker, Hulk Hogan, Road Dogg, Teddy Long, entre otros. Hay dos encuentros titulares, una lucha dentro de la jaula de acero entre Bayley y Becky Lynch, así como la posibilidad de que Brock Lesnar haga un sorpresivo regreso.

► Booker T explicó el motivo de su ausencia del RAW is XXX

El miembro del salón de la Fama WWE y actual comentarista de NXT, Booker T, reveló recientemente que no aparecerá en la edición especial de la marca roja. El ex Campeón Mundial comentó en su reciente Podcast Hall of Fame que necesita prepararse para el programa de NXT de este martes y lamentó no estar presente.

“Estoy aquí en casa. A menos que envíen un jet para que me recoja y me lleve rápido, no estaré en RAW XXX esta noche. Tengo NXT mañana y definitivamente tengo que estar preparado para eso. Tenemos el Rumble el sábado y estoy listo para el kickoff. Tengo muchas cosas en marcha. Ojalá pudiera estar en RAW XXX esta noche.

Mi hombre va a estar allí. Mi hombre, Ric Flair va a estar allí. Ya habíamos hecho planes. Ric y yo íbamos a encontrarnos en el bar anoche y la fiesta iba a comenzar, pero no puedo asistir. No voy a estar allí. Esa es una mala información. No sé de dónde obtuvo mi hombre su información, pero esa es una mala información. No estaré en RAW XXX. Esta es la primera vez que me pierdo uno de los shows de aniversario en bastante tiempo”.