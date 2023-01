Vince McMahon regresó a la WWE y rápidamente se puso manos a la obra con el proceso de venta de la compañía, la cual ha decidido encaminarla personalmente. Sin embargo, eso habría motivado la salida de su hija Stephanie McMahon de la compañía, supuestamente porque tanto ella como su esposo Triple H se opusieron a la idea de vender WWE.

► Proceso de venta de la WWE puede tomar varios meses

El miembro del Salón de la Fama WWE y ex ejecutivo de WCW Eric Bischoff apareció en el último episodio de Strictly Business junto a Brian Bedol, fundador de los canales Classic Sports Network y College Sports Television, para tratar sobre el proceso de venta de WWE. Este último afirmó que dicho proceso podría tomar mucho tiempo, y cree que los accionistas -aunque no tengan el poder del voto- pueden influir en la decisión de Vince McMahon.

“Realmente, en cualquier transacción, tienes que obtener una serie de aprobaciones, algunas que suceden de forma rápida y casi automática, algunos toman tiempo. Pero un acuerdo como este debe ser revelado. Eres una empresa pública, por lo que realmente estás al servicio de los accionistas, y esto lleva meses de preparación, no días o semanas. Eso no significa que algo no se anuncie rápidamente, pero faltan un par de meses hasta el cierre”.

“Creo que, en general, tienen un impulso puramente financiero. Un accionista posee una acción que vale X y la Junta está obligada en una situación como esta a aceptar la mejor oferta y la oferta más valiosa por las acciones, por lo que los términos y condiciones entran en la evaluación si un postor es un postor en efectivo y otro postor depende de recaudar 3 mil millones de dólares de deuda, solo usando eso como ejemplo. La probabilidad de cerrar con el postor en efectivo es más probable”.

Actualmente existen muchos potenciales compradores para la compañía, incluyendo Tony Khan; sin embargo, WWE busca tomarse todo el tiempo que estime necesario para lograr hacer la mejor transacción posible.