Amazon Studios distribuirá la nueva película de John Cena

La Superestrella WWE, John Cena, se encuentra actualmente en Australia. El motivo es porque está grabando una nueva película, junto a Zac Efron. Se trata de una comedia titulada Ricky Stanicky, y ya hay más buenas noticias para uno de los actores más reconocidos de Hollywood en los últimos años.

Según informó Amazon Studios hace pocos días, decidieron comprar esta cinta de Peter Farrelly, y la misma se estrenará exclusivamente en su plataforma de streaming denominada Prime Video.

Beyond excited to help bring these characters to life (both on and off screen) with an incredible cast, our director and producers and partners at @AmazonStudios @primevideo. #RickyStanicky is a best friend to all — can’t wait for you to meet him! https://t.co/DtLAsiwWQa

— John Cena (@JohnCena) February 1, 2023