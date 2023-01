La envidia de Cody Rhodes a John Cena y The Rock

Cody Rhodes recuerda el momento en que decidió que no iba a conformarse nunca más con no ser una estrella durante una reciente entrevista con Ariel Helwani de BT Sport. El “American Nightmare” señala que estaba tomando un refresco junto a Brandi Rhodes mientras tenía delante de sí un autobús con las caras de John Cena y The Rock, dos de las Superestrellas de la WWE más grandes de todos los tiempos.

► Cody Rhodes quería ser una gran estrella (y lo consiguió)

“Por alguna razón, estaba bebiendo Yoohoo, y había estado frente a mí durante aproximadamente un año, y lo entendía, era Cena, era Rock, pero me estaba acercando tanto (a la cima) y me derribaron y tomé la botella de Yoohoo y la tiré contra el costado del autobús y le dije a [Brandi]: ‘Simplemente no puedo hacer esto. No puedo ser el número 25 en la lista , ni siquiera puedo ser el número dos. Quiero jugar de mariscal de campo’.

“Tal vez tenía algunas cosas cuando me fui en las que tenía razón, pero había muchas en las que no tenía razón. Pero sí, tiré una botella de Yoohoo contra la cara de The Rock. Pobre Rock, lo siento mucho.

“Estos muchachos, están en la cima y están en la cima por una razón. Solo quería estar en ese lugar y me tomó un tiempo acercarme a él”.

11 years ago we had a private conversation in a TV hotel parking lot. It was a broken hearted pipe dream void of direction, but filled with hope. There were many setbacks. But now here he is pointing to the Wrestlemania sign. LIVE this moment @CodyRhodes … #Rhodes2Wrestlemania — Brandi Rhodes (@TheBrandiRhodes) January 29, 2023

“Hace 11 años tuvimos una conversación privada en el estacionamiento de un hotel. Era una quimera con el corazón roto, sin dirección, pero llena de esperanza. Hubo muchos contratiempos. Pero ahora aquí está señalando el cartel de Wrestlemania. VIVE este momento“.