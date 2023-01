Durante la segunda mitad de los 2000, Shawn Michaels y John Cena tuvieron una gran rivalidad en la WWE que los llevó a enfrentarse por el Campeonato WWE en WrestleMania 23; incluso a ganar juntos el Campeonato Mundial de Parejas. De aquella época, una de sus luchas más recordadas es la que tuvieron durante una hora en el Monday Night Raw del 23 de abril de 2007. De ella justamente estuvo hablando el “Chico Rompecorazones” recientemente en WWE’s The Bump.

► Shawn Michaels vs. John Cena durante una hora en Raw

“Lo más difícil fue, como: ‘Caramba, acabamos de pasar 13 días aquí’. Este es el final de la gira y John y yo tuvimos que luchar durante una hora. No, mira, no hay mejor chico para hacerlo que John, sinceramente, y diré esto: suena extraño, pero porque, ya sabes, no es una hora completa y sientes que en tu mente, aunque no estás lidiando con cortes comerciales, no lo es, fue realmente fácil.

“John es, es un gran sueño trabajar con él, John y yo nos llevamos muy bien. Fue una noche fantástica y tuve una química con John que fue casi sin esfuerzo… Fue absolutamente pan comido porque, ya sabes, fue muy divertido”.

Aquel fue uno de los solo seis manos a mano que ambos tuvieron durante sus carreras. Cada uno ganó tres. El último fue en el Raw del 26 de enero de 2009. Y el primero en el Raw del 31 de octubre de 2005. Otras luchas de ambos que podemos destacar son la triple amenaza por el Campeonato WWE que involucró a Triple H en Survivor Series 2009 o el Fatal Four Way que involucró a Randy Orton y Edge por el mismo título en Backlash 2007.

