All In 2023: Así luce a falta de un día el estadio

Solo falta un día para la realización de All In 2023 en el Estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra, en el Reino Unido. El mayor evento en la historia de AEW. En las últimas horas más que buenas noticias las hemos tenido malas pues hemos confirmado que Nigel McGuinness no luchará, aunque sí estará presente comentando, que a Jeff Hardy no le permitieron viajar debido a sus problemas legales en Estados Unidos, y que Ethan Page también quedó fuera debido a la Tarjeta Verde estadounidense.

► Así luce All In 2023

En cambio, ahora traemos una nueva positiva y es un vistazo a cómo luce el escenario del evento All Elite. Parece que todo está yendo según lo planeado. De hecho, no solo todo luce de maravilla sino que no hemos tenino ninguna información que apunte en el sentido contrario.

Stage set up for AEW ALL IN pic.twitter.com/UMDL8kbks8 — The Wrestling Blog (@WrestlingBlog_) August 26, 2023

Y si así luce el escenario, así lo hace el cartel de luchas: