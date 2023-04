All Elite Wrestling ha presentado en el registro de patentes una nueva solicitud, para AEW WrestleDream, según nos informan nuestros compañeros de Fightful. La compañía de Tony Khan tiene la intención de utilizar esta nueva marca en ropa, videojuegos y demás. Aunque de momento no se ha realizado ningún anuncio oficial que nos ofrezca detalles concretos al respecto. De todas maneras, lo veremos próximamente. En cuanto a la descripción de la solicitud, la cual leemos a continuación, no señala nada más que lo habitual.

“Marca para: El registro de la marca AEW WRESTLEDREAM está destinado a cubrir las categorías de bandanas; sombreros; pijamas; pantalones; jerseys; camisas; bermudas; medias; pantalones deportivos; sudaderas; ropa interior; ropa deportiva, a saber, camisas, pantalones, chaquetas, calzado, sombreros y gorras, uniformes deportivos; Cinturones de vestir; Ropa para usar en combates de lucha libre; Trajes de jogging; cinturones de cuero para prendas de vestir; chaquetas exteriores; camisas de polo; camisetas deportivas; camisetas; camisetas sin mangas; muñequeras.

“La clase de marca 28 generalmente cubre todas las formas de marca relacionadas con juegos, artículos deportivos y equipos de gimnasia“.

AEW se encamina a la realización de un nuevo episodio de Dynamite este miércoles, en el que estarán en juego el Campeonato Internacional de Orange Cassidy y el Campeonato TBS de Jade Cargill, entre otras luchas y segmentos que prometen un gran show:

This Wednesday, 4/26

Wednesday Night #AEWDynamite

LIVE on TBS at 8pm ET/7pm CT

AEW International Title@orangecassidy vs @bandidowrestler

Orange Cassidy has won 19 straight title defenses, but standing in the way of 20 is the highly anticipated return of Bandido THIS WEDNESDAY! pic.twitter.com/Zn9e9scIbW

— Tony Khan (@TonyKhan) April 22, 2023