Natalya: “Hemos superado la Traición de Montreal”

Natalya tuvo la oportunidad de luchar en su país natal, Canadá, en Elimination Chamber 2023. No fue en su ciudad pues ella nació en Calgary pero sí en Montreal, donde tuvo lugar la afamada Traición de Montreal, o Montreal Screwjob, con Bret Hart, Shawn Michaels y Vince McMahon. Por ello le preguntaron en Fightful y la luchadora explicó que su familia ha dejado aquel episodio en el pasado y que ha seguido adelante. Hablando también de que algunos dicen que tuvo un hueco en el Evento Premium por su nacionalidad.

> “Hemos superado la Traición de Montreal”

“Es divertido porque las personas online decían, ya sabes lo malas que pueden ser las personas oline, decían: ‘Natalya solo está en esto porque es canadiense’. Siento que cada chica que está en este combate de Elimination Chamber se ha ganado el derecho a estar en ese combate. Para mí, es solo una guinda, es una guinda extra en el pastel, que estemos haciendo esto en Canadá porque Canadá es muy especial para mí y muy especial para mi familia. Pero también quiero estar orgullosa de celebrar este momento de mi vida en Canadá. Montreal también es muy importante para los Hart, el estadio en el que estamos es donde ocurrió el Montreal Screwjob. Entonces, si bien ese fue un momento realmente desafiante para toda mi familia, especialmente para Bret Hart, también es algo que todos hemos superado. Muchos documentales después, todos lo hemos superado.

“Volver a Canadá, celebrar a las mujeres que se han ganado el derecho de estar en este combate de Elimination Chamber, por primera vez en mi carrera, siento que todas las estrellas realmente se están alineando. Me tomó tres meses recuperarme de una lesión en la nariz para tener esta claridad diferente que nunca antes había tenido, donde es como: ‘Este es mi momento’. No voy a dejar que nadie me haga sentir mal por eso. Voy a celebrar con mi gente esta noche y mañana cuando gane en la Elimination Chamber, y si no gano, igual voy a celebrar con mi gente porque no llegamos aquí solos, como una Superestrella en la WWE, este éxito no se obtiene solo. Son las personas las que te respaldan y realmente te ayudan a descubrir quién eres“.

