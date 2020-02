Luego de la fallida cita entre Otis y Mandy Rose hace una semana en SmackDown, Tucker se encuentra con esta última, a quien le reclama lo sucedido con su amigo Otis una semana antes:

«Lastimaste a mi chico. Otis te llevó flores, se peinó y hasta se compró ropa interior nueva… Es el hombre más dulce que he conocido y siempre suele ver sólo lo mejor de las personas».

Durante ese segmento, Tucker incluso señaló que Mandy le había enviado un mensaje de texto a Otis diciéndole que llegaba tarde. En ese momento, se la vio un poco perpleja, pero su reacción no generó mucha atención cuando Tucker aclaró instantáneamente los sentimientos de Otis frente a Mandy y cambió el curso del segmento.

► Alguien más no quiere ver juntos a Otis y Mandy Rose

Ya entrando en más detalle, parecía que Mandy no fue la que envió el mensaje al miembro de Heavy Machinery en el Día de San Valentín. Entonces, la pregunta es ¿quién envió ese mensaje de texto desde el teléfono de Mandy?. Que empiece el debate.

Analizando los participantes en esta historia, el primer sospechoso sería Dolph Ziggler, ya que hubiera querido estropear la fecha de Otis, de la misma manera que estropeó el pastel de su mamá meses atrás. Sin embargo, hay una pequeña falla en la lógica de que el «Show off» tomaría el teléfono de Mandy y le enviaría un mensaje a Otis sin su aviso, ya que tendría que haber estado con ella previamente. Además, se vería muy obvio.

Otra opción podía ser su compañero Tucker y que todo esto sea parte de un entramado para eventualmente irse en contra de Otis y generar una rivalidad entre los dos miembros de Heavy Machinery para darle alguna ocupación, ya que están muy lejos del panorama titular en este momento. En este caso, la lógica sería más incoherente que la del propio Ziggler, al mismo tiempo que Otis y Tucker como pareja no han conseguido nada todavía, como para que una separación tenga algo de atractivo para el público.

Por lo tanto, la sospechosa que queda es Sonya Deville, quien podría ser la culpable, ya que siempre está cerca de Mandy, y en algún descuido de esta, pudieron haber tomado su teléfono por un minuto para enviar el mensaje. Además, Sonya, una vez que se fue Tucker, especificó que Dolph Ziggler era más del tipo de Mandy Rose que Otis. Evidentemente Sonya y Ziggler podrían estar actuando en complicidad para evitar que Otis y Mandy Rose estén juntos.

So Sonya sent the text to Otis from Mandy’s phone, right? — Ryan Satin (@ryansatin) February 22, 2020

«Entonces Sonya envió el mensaje a Otis desde el teléfono de Mandy, ¿Verdad?»

Además, en varias ocasiones ya se habían sembrado las semillas de una posible separación de las miembros de Fire and Desire, planeando una historia de traición entre Mandy y Sonya, por lo tanto, la probabilidad de que la compañía termine el vínculo en pantalla entre las dos Superestrellas es muy alta. Esto podría conducir a una gran rivalidad entre Mandy Rose y Sonya Deville, con Otis como la principal causa.

El referido segmento ha agregado más intriga a esta historia entre Dolph Ziggler, Otis y Mandy Rose, que ahora ha incluido a una nueva defensora del miembro de Heavy Machinery, Nia Jax, quien no está contenta de que ella rompió el corazón de Otis la semana pasada y afirmó que le pedirá a WWE que le de el alta solo para regresar e ir tras Mandy, dejando en claro que despúes irá también tras Dolph Ziggler.

Girl, I’m about to make them bring me back just to whoop your ass for breaking @otiswwe heart……. That includes @HEELZiggler too https://t.co/RcM6ggNkTk — 🌺 (@NiaJaxWWE) February 22, 2020

– «Mandy Rose es un producto solicitado…» – «Niña, estoy a punto de hacer que me traigan de vuelta solo para patear tu trasero por romper el corazón de Otis… Eso también lo incluye a Dolph Ziggler.»

Pero Mandy respondió al mensaje de Nia Jax, a quien parece no tenerle miedo.

Everyone wants a piece of Mandy Rose … 🤷‍♀️ #Hottestcommodity https://t.co/ZRocelPalr — Mandy (@WWE_MandyRose) February 22, 2020