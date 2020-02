Stardom se presentó en el Tokyo Korakuen Hall con su función «The Way to Major League 2020«, donde hubo desafíos muy interesantes.

Sareee debería competir en el evento principal por el Campeonato World of Stardom. Sin embargo, debido a la gripe, su aparición tuvo que cancelarse el día anterior al espectáculo y ya no se efectuará.

En un Gauntlet Match de Parejas, DEATH Yama-san y Leyla Hirsch se impusieron a cuatro duplas más.

Donna del Mondo (Giulia, Syuri y Maika) se proclamaron como poseedoras del Campeonato Artist of Stardom dominando a Queen’s Quest (Momo Watanabe, Utami Hayashishita y AZM). Las monnarcas cayeron en su segunda defensa titular.

Arisa Hoshiki sigue imbatible ya que logró la décima defensa del Campeonato Wonder of Stardom tras imponerse en una recia refriega ante la británica Bea Priestley.

En el turno estelar se desarrolló un duelo especial ya que Mayu Iwatani se midió a Takumi Iroha de Marvelous. En el público, junto al presidente Rossy Ogawa, estuvo la legendaria Chigusa Nagayo, presidente de Marvelous, invitada especial a presenciar esta contienda. El duelo resultó muy interesante y fue la recia Iroha quien se alzó con el triunfo.

Tras la lucha, Iwatani fue atacada por Oedo Tai. Takumi Iroha hizo el salvamento y el discurso de clausura.

Los resultados completos son:

Stardom «THE WAY TO MAJOR LEAGUE 2020», 08.02.2020

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,519 Espectadores

0. Itsuki Hoshino venció a Leo Onozaki (3:15) con La Magistral.

1. Gauntlet Tag Match: DEATH Yama-san y Leyla Hirsch derrotaron a Jamie Hayter y Zoe Skye, Saya Kamitani y Saya Iida, Tam Nakano y Starlight Kid y a Rina y Hina.

– Tam Nakano y Starlight Kid eliminaron a Rina y Hina (3:29) con un Revolution-Style Frog Splash de Kid sobre Hina.

– Saya Kamitani y Saya Iida eliminaron a Tam Nakano y Starlight Kid (3:26) con un Running Shooting Star Press de Kamitani sobre Kid.

– Jamie Hayter y Zoe Skye eliminaron a Saya Kamitani y Saya Iida (2:38) con la Cow Killer de Hayter sobre Iida.

– DEATH Yama-san y Leyla Hirsch eliminaron a Jamie Hayter y Zoe Skye (1:45) con un Triangle Jump Moonsault Press de Hirsch sobre Skye.

2. Artist of Stardom Title Contendership – TCS vs. Oedo Tai: Natsuko Tora, Saki Kashima y Sumire Natsu vencieron a Hana Kimura, Jungle Kyona y Konami (10:08) con la Kishikaisei de Kashima sobre Konami.

3. Artist of Stardom Title: Giulia, Syuri y Maika derrotaron a Momo Watanabe, Utami Hayashishita y AZM (c) (17:12) con un Glorious Driver de Giulia sobre AZM – conquistando el título

4. Wonder of Stardom Title: Arisa Hoshiki (c) venció a Bea Priestley (16:52) con la Shining Impact (10th defense) defendiendo el título

5. Special Singles Match: Takumi Iroha derrotó a Mayu Iwatani (20:49) con un Running Three.