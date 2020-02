Los regresos al ring de Daniel Bryan y Edge supusieron un acicate para Paige, en especial el más reciente de «The Rated-R Superstar» por las similitudes de la dolencias que llevaron a ambos a colgar las botas. Y a mediados del pasado mes, la «Anti-Diva» confesó lo siguiente al Daily Mail.

Paige nunca ha cerrado completamente la puerta a una nueva aventura competitiva en el futuro, pues en 2018, reveló que su médico le dijo que en 15 o 20 años podría volver a los rings. No obstante, ofrecer previsiones sobre este tipo de dolencias resulta complicado. Ya ven que Edge también afirmó que su carrera estaba acabada y en WrestleMania 36 lo tendremos yendo contra Randy Orton.

Y ante esta ambigüedad, nombres como Bea Priestley, ligada a AEW, no esconden su deseo de enfrentar a la ex-Campeona NXT, después de que esta comentara uno de sus tuits.

I wish I could still wrestle just so I could have a match with you! Incredible 👏🏻 https://t.co/OpUPBQGxIK

— PAIGE (@RealPaigeWWE) February 23, 2020