Alexa Bliss y la división de parejas: "Tenemos talento, pero..."

Ya se encuentra pensando en su papel en WrestleMania 36, en qué combate quiere disputar, mientras se habla de que podría tener una entrada especial. Pero todavía tiene que seguir su camino hasta el magno evento; Alexa Bliss aún tiene que desarrollar la historia que la lleve a un combate en el mismo. Quizá el camino lo encuentre en Elimination Chamber 2020 si finalmente WWE realiza una Cámara de la Eliminación por una oportunidad por el Campeonato Femenil SmackDown el 5 de abril.

Sería una buena forma de ir hacia delante en su aventura individual, pero ella parece más interesanta en continuar su alianza con Nikki Cross. De hecho, no sólo quiere ir de nuevo a por el Campeonato Femenil de Parejas WWE sino que quiere que la empresa trate de mejor forma a la división de duplas. En una reciente entrevista con Alistair McGeorge, la luchadora hizo estas declaraciones al respecto:

Bliss también comentó acerca de su alianza con Cross y cómo se han convertido en favoritas.

«Ha sido interesante ser ruda durante seis años. De repente me dijeron: ‘Ahora eres técnica’. Así que he estado trabajando en dejar a un lado todas esas tendencias rudas. Todavía sigo gritando al réferi o armando un berrinche en el encordado. ¡Pero espero poder manejar eso en otra dirección! Creo que ahora que estoy en el otro bando puedo reírme de las cosas y no rompe tanto mi carácter. Porque cuando era ruda tenía que estar seria todo el tiempo y en ocasiones no era capaz de hacerlo».