Tan pronto como dentro de unas horas, en Arabia Saudita, en el Super ShowDown 2020, Naomi va a tener la oportunidad de recuperar la corona de Campeona SmackDown. Una corona que hasta ahora sostuvo dos veces en su carrera, ambas en 2017; la primera durante 9 días y la segunda durante 140. No parte como favorita para vencer a Bayley en el mano a mano que tendrán pero estará en el combate luchando por lo que puede ocurrir cualquier cosa.

Aprovechando esta nueva oportunidad, ahora que ha vuelto después de nueve meses apartada de los encordados, la ex reina de la marca azul está concediendo muchas entrevistas, haciendo muchas declaraciones, que en SÚPER LUCHAS intentamos recoger.

En este caso nos vamos hasta su reciente visita a WWE’s The Bump, en la que contó algunos secretos detrás de su nueva entrada. Como todos los fanáticos sabrán, ahora la luchadora entra a sus combates con un casco de luces, además de algunas otras modificaciones.

«Siempre estoy investigando e intentando encontrar algo diferente para renovar mi entrada y mantenerla fresca y divertida. Entonces descubrí este casco, que en realidad vino de Rusia. Lo vi y pensé que sería genial utilizarlo. También está ese DJ, que también usa un casco LED, que me sirvió como inspiración. Aunque la primera vez que lo utilice no podía ver nada… Pero he hecho algunos ensayos y ahora me siento cómoda. Todavía es difícil ver, pero es increíble».