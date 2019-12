Dentro del último PPV de TLC 2019, Aleister Black vs. Buddy Murphy fue, sin duda, el mejor encuentro de la noche, a pesar de que Black estuviera visiblemente diezmado por un golpe en la nariz que le provocó sangrado durante casi todo el encuentro. Eso no detuvo a ninguno de los dos de brindar un buen espectáculo de inicio a fin, con una victoria de un enrachado Black.

► En Raw habrá Aleister Black vs. Buddy Murphy parte II

Conforme fue avanzando el desarrollo del episodio de Raw de este lunes en la noche, pudimos conocer que la próxima semana tendremos la segunda parte de Aleister Black vs. Buddy Murphy, conforme lo anunció la propia WWE.

Como un preámbulo, vimos que tanto Black como Murphy se enfrentaron, de manera individual, a dos talentos locales a quienes derrotaron en menos de un minuto. No obstante, el holandés nuevamente tomó ventaja, ya que después de un breve careo entre ambos, logró rematar al ex Campeón Crucero con un Black Mass.

Black vs. Murphy II will be 🔥🔥🔥! #RAW pic.twitter.com/m9VAdqRkvR

— WWE on FOX (@WWEonFOX) December 24, 2019