► Britt Baker veía en secreto a Sasha Banks y Bayley

Ahora mismo es una de las estrellas de la división femenil de AEW, aunque no está teniendo tanto éxito como querría, pues acaba de perder un combate para situarse como retadora al campeonato. Pero Britt Baker también podría estar triunfando en WWE de haber ambas partes alcanzado un acuerdo después de que apareciera tres veces en esta empresa. Su última aparición fue el 20 de septiembre de 2018, cuando hizo frente a Shayna Baszler en un episodio televisado de NXT. Antes había trabajar en Raw y en una lucha fuera de pantalla durante el Mae Young Classic. Nada de lo que hizo le valió para convertirse en Superestrella. O quizá ella no estaba interesada en serlo.

De haber entrado al Imperio McMahon el año pasado, o hace tres años, estaría compartiendo vestidor con Sasha Banks o Bayley. Podría estar combatiendo a ambas, incluso en enfrentamientos titulares. Y podemos confirmar que eso le encantaría. No podemos decir si cambiaría su situación actual por otra pero sabemos que le gustan mucho estas dos luchadoras. Ella misma lo ha indicado con una reciente publicación en Twitter después de que un aficionado le comentara que quiere ser como ellas, un «modelo a seguir».

Yes. I used to secretly watch those two wrestle on my laptop in the back of the classroom in dental school.

— Dr. Britt Baker, D.M.D. (@RealBrittBaker) December 23, 2019