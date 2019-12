En el episodio de Raw de este lunes, tuvimos nada más y nada menos que 3 encuentros que involucraron a luchadores locales. Uno de ellos, para no perder la costumbre, se enfrentó a Erick Rowan, quien hasta el momento parece estar destinado a masacrarlos; los otros dos, se enfrentaron a Aleister Black y Buddy Murphy, en ese orden, que serviría para establecer la revancha entre ambos para la próxima semana.

Como es de suponerse, cada semana estos luchadores terminan siendo masacrados cada semana por sus rivales de turno. Como cada semana, para conocer quienes son estos ilustres luchadores desconocidos que aparecieron en el programa de este lunes, acudimos a The Local Competitor para conocer más detalles acerca de ellos.

El primero que vio acción fue Deonn Rusman, quien se enfrentó a Aleister Black, y de quien se informa lo siguiente:

On @WWE RAW Aleister Black @WWEAleister defeated “Iceberg” Deonn Rusman @Rusman907 . Deonn is a graduate of the @BlackandBrave Wrestling Academy. On the indies, he competed in @realAWF , @HigherGroundW , @SCWPro @IronSpiritPro , @MAGNUMWRESTLING , & @WrestlePro . #WWE #RAW #WWERAW pic.twitter.com/XPxXv8MLcd

Al parecer, un fanático hizo notar que este actuó en el programa debido a Seth Rollins, a lo cual el luchador negó.

My trainer Seth Rollins called no favor. He gave us an opportunity and it was on us to make it into a moment.

Continuando con las presentaciones, el segundo en aparecer fue Joeasa, quien es de origen boricua, y se enfrentó a Buddy Murphy. The Local Competitor nos da la siguiente reseña:

El tercer luchador local que hizo su aparición en Raw, se enfrentó y cayó contra Erick Rowan luego de ofrecerle unos bastones de caramelo. Se trata de Travis Horn, quien también es un graduado de la Academia de Lucha Black and Brave, y de quien se tiene la siguiente reseña:

JT was a Tag Team Champion in @SCWPro , @CEWLive , & @ZOWALive . JT is the current @3xwrestling Pure Wrestling Champion. Recently JT appeared at the TLC event & SmackDown 2 days prior as a security guard for King Baron Corbin @BaronCorbinWWE . #WWE #RAW #WWENetwork pic.twitter.com/DTIx0H08qs

A propósito de los bastones de caramelo, parece que Horn tuvo tiempo después para compartir sus experiencias luego de su breve encuentro contra Rowan.

😭 He looked like he would love candy! https://t.co/2ErRV4srpS

Horn, también agradeció a su Academia por la oportunidad.

We couldn’t have done it without our @BlackandBrave Family Roots! https://t.co/FaGaTNSBhT

A propósito de la Academia de lucha Black and Brave, esta se encuentra en Moline y fue fundada por Seth Rollins y Marek Brave en el 2014, con la intención de desarrollar futuros talentos en la zona a la que pertenecen. Rollins y Brave son buenos amigos y fueron Campeones de pareja en AAW y NWA Midwest.

El propio Marek Brave indicó en su Twitter que es posible que veamos a más de sus pupilos aparecer en futuros programas de WWE:

You will see plenty more of our @BlackandBrave grads going forward. Guarantee it.

The talent our guys & girls have is limitless. Beyond proud of all of them for chasing their dreams with everything they've got. https://t.co/IkcGg9pj2f

— Marek Brave (@MBrave13) December 24, 2019