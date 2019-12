Y WWE cerrará 2019... con la boda de Lana y Bobby Lashley

A Paul Heyman le debemos una cierta mejora de la marca roja de WWE, ofreciendo oportunidades a talentos por los que la mayoría de habituales mandamases del elenco principal no apostarían. Pero del mismo modo, el hoy director ejecutivo de Raw arrastra ciertos manierismos de épocas pasadas como creativo, caso del romance entre Lana y Bobby Lashley, con el liberado exmarido Rusev de estelar extra. Una telenovela que, pese a las críticas recibidas, supone una de las historias más seguidas por los espectadores, de ahí que Heyman y Cía quieran estirarla todo lo posible. Hasta el punto de que habrá boda en directo.

You’re all cordially invited to attend our wedding Monday, December 30! No better way to close out the year than watching us say “I do”…@RusevBUL I’ll save you a seat!

Can’t wait for it to be officially official @LanaWWE 💋 #RAW https://t.co/FStEiJwqr1

— Bobby Lashley (@fightbobby) December 19, 2019