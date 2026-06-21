AJ Styles propone incluir a AAA en Survivor Series

La creciente compra de AAA por parte de WWE sigue alimentando la imaginación de luchadores y aficionados. Ahora fue AJ Styles quien compartió una idea que podría cambiar por completo uno de los eventos más tradicionales de la empresa.

Durante una reciente entrevista, el veterano luchador propuso que Survivor Series evolucione más allá del clásico enfrentamiento entre marcas y se convierta en un escaparate donde participen campeones de varias promociones y territorios vinculados a WWE.

► AJ Styles imagina un Survivor Series con AAA

Styles considera que la relación cada vez más estrecha entre WWE y AAA ofrece oportunidades únicas para crear combates que antes parecían imposibles.

Como ejemplo, mencionó a El Grande Americano, a quien ve con potencial para convertirse en una de las principales figuras de AAA.

A partir de esa idea, planteó un escenario donde los campeones de AAA compartan cartelera con los monarcas de RAW, SmackDown y NXT.

«Me encantaría ver en Survivor Series a los campeones de AAA y SmackDown. Es que, tío, se podría tener a los campeones de AAA, SmackDown, Raw y NXT. ¿Te lo imaginas? Se podría tener a los de NXT y AAA en Survivor Series. Ya sabes, hay un montón de cosas que se pueden hacer, tío. Creo que sería alucinante».

► NXT ya demostró que el formato puede evolucionar

El ex Campeón de WWE recordó que Survivor Series ya experimentó una transformación importante cuando NXT fue incorporada a la rivalidad entre marcas.

Aquella edición permitió presentar nuevos talentos al público principal y ofreció encuentros diferentes a los habituales enfrentamientos entre RAW y SmackDown.

Para Styles, sumar AAA sería un paso natural dentro de la evolución del evento y ayudaría a refrescar un concepto que lleva varios años buscando reinventarse.

► La unión entre WWE y AAA abre nuevas posibilidades

Desde que comenzó la colaboración entre ambas empresas, varios aficionados han especulado sobre la posibilidad de ver campeones de AAA compartiendo escenario con las principales estrellas de WWE.

La propuesta de AJ Styles encaja precisamente con esa idea, ya que permitiría presentar enfrentamientos internacionales y mostrar a nuevos talentos ante una audiencia global.

Por ahora no existe ninguna indicación de que WWE contemple un formato similar para futuras ediciones de Survivor Series. Sin embargo, las palabras de Styles reflejan el entusiasmo que existe dentro de la industria por explorar nuevas formas de aprovechar la alianza con AAA.