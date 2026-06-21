Renacen Los Perros del Mal en AAA: Atacaron a El Grande Americano

El Grande Americano fue recibido con una calurosa ovación por parte del público, que coreó su nombre mientras el enmascarado correspondía al cariño de los aficionados.

► Momentos clave

«Juntos derrotamos a Chaparro Americano, juntos demostramos al mundo la fuerza de AAA y de la lucha libre», declaró el enmascarado, quien también dedicó palabras de agradecimiento a Ojitos de Huevo: «Un hombre que nunca me vio con los ojos, pero siempre creyó en mí con su corazón». Además, agradeció a Pimpinela Escarlata y a Andrea Bazarte, provocando que los fans corearan el nombre de Bazarte después de que el enmascarado dijera que la ama.

«Agradezco a mi gente, a mis paisanos. El apoyo es algo que nunca voy a olvidar en mi vida», continuó El Grande Americano, antes de lanzar su siguiente objetivo: «Gané el Rey de Reyes, gané la máscara del Chaparro Americano. Ahora quiero lo más grande que hay en AAA. Ahora quiero ganar el Megacampeonato. Ustedes saben lo que significa eso».

Sin embargo, su discurso fue interrumpido por la llegada de Karmen Petrovic, seguida de Bronco Nima, Daga y Los Garza. Entre todos, atacaron brutalmente a El Grande Americano, dejándolo tendido en el ring.

Luego, mostraron sus camisetas: ¡Son Los Perros del Mal!

Los Perros del Mal renacieron, algo impensable después de tantos años. En su nueva alineación está un miembro original: Daga, y dos sucesores de Héctor Garza, uno de los pilares de la agrupación fundada por Hijo del Perro Aguayo y que fuera la más importante en la primera década de este siglo.