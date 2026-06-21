Jack Perry vs. Zack Sabre Jr,. lucha agregada al cartel de AEW Dynamite del 24 de junio 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 24 de junio 2026 en el Rio Rancho Events Center en Rio Rancho, Nuevo México, (anteriormente llamado Santa Ana Star Center), coliseo con capacidad para 7,500 aficionados.

► En el episodio de AEW Dynamite del 17 de junio vimos:

Kenny Omega venció a Tony Nese (*) Brodido (Brody King y Bandido) vencieron a Death Riders (Jon Moxley y Daniel García) (***) TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné vs. Hazuki (****) MJF, Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Andrade, Kevin Knight y Jake Doyle vencieron a Mark Briscoe, Darby Allin, Konosuke Takeshita, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong (*** 1/2)

► Cartel actualizado AEW Dynamite 24 de junio 2026

Con Forbidden Door a pocos días de distancia, Jack Perry busca ponerse a prueba ante uno de los luchadores técnicos más respetados del mundo: Zack Sabre Jr.. El combate fue anunciado después de que Perry lanzara el reto durante AEW Collision, buscando medir su nivel frente al líder de TMDK antes de uno de los eventos más importantes del año.

Para Perry, esta lucha representa una oportunidad de demostrar que puede competir al máximo nivel contra talentos de NJPW. Su agresividad, velocidad y confianza serán puestas a prueba por un rival que ha construido su reputación gracias a su extraordinaria técnica de sumisión y su capacidad para neutralizar prácticamente cualquier estilo ofensivo.

Por su parte, Zack Sabre Jr. llega con la mirada puesta en su esperado enfrentamiento contra Kenny Omega en Forbidden Door. El británico buscará mantener el impulso y enviar un mensaje contundente antes de ese compromiso, utilizando a Perry como una muestra más de su dominio técnico. La rivalidad entre Sabre y Omega ha sido uno de los focos principales de la construcción hacia el evento.

Death Riders vs. Místico y Brodido

Jack Perry vs. Zack Sabre Jr.