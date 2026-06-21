Taya Valkyrie reacciona al renacimiento de Los Perros del Mal en AAA

El renacimiento de Los Perros del Mal en AAA no pasó desapercibido para Taya Valkyrie, quien reaccionó con un emotivo mensaje en su cuenta de X tras conocer la noticia del ataque de la agrupación contra El Grande Americano durante la función de AAA del pasado 20 de junio.

► El mensaje de Taya

La canadiense, quien formó parte de Los Perros del Mal durante la etapa de esta agrupación en AAA, acompañó su publicación con fotografías de aquellos años:

“Para quienes no conocen la historia, ésta es profunda. Lo que creamos, lo que construimos, las porras, los abucheos, el impacto que Perros del Mal tuvo en la historia de la lucha libre es innegable. Hijo del Perro Aguayo creó un movimiento y yo no estaría donde estoy sin él. Aprendan sobre la historia y disfrútenla. Porque yo siempre voy a atesorar a Los Perros del Mal. Fue magia.”

► Una agrupación con historia

Los Perros del Mal fueron fundados por Hijo del Perro Aguayo en 2004 en el CMLL y se convirtieron en la agrupación ruda más importante. En 2008 dejaron al CMLL, iniciando Aguayo su propia empresa, llamada precisamente Perros del Mal. En 2010 «invadieron» AAA, y eventualmente se integraron al elenco. Sin embargo, tras la muerte del Hijo del Perro Aguayo en 2015, la facción perdió mucho peso, desapareciendo en 2017.

El renacimiento de la agrupación se dio de forma sorpresiva: Mientras El Grande Americano decía que su próximo objetivo es el Megacampeonato AAA, Daga, Karmen Petrovic, Bronco Nima, y Los Garza lo atacaron brutalmente, dejándolo tendido en el ring antes de mostrar sus playeras y revelar que se trataba del regreso de Los Perros del Mal.