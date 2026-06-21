Death Riders vs. Mistico y Brodido, lucha agregada al cartel de AEW Dynamite del 24 de junio 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 24 de junio 2026 en el Rio Rancho Events Center en Rio Rancho, Nuevo México, (anteriormente llamado Santa Ana Star Center), coliseo con capacidad para 7,500 aficionados.

► En el episodio de AEW Dynamite del 17 de junio vimos:

Kenny Omega venció a Tony Nese (*) Brodido (Brody King y Bandido) vencieron a Death Riders (Jon Moxley y Daniel García) (***) TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné vs. Hazuki (****) MJF, Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Andrade, Kevin Knight y Jake Doyle vencieron a Mark Briscoe, Darby Allin, Konosuke Takeshita, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong (*** 1/2)

► Cartel actualizado AEW Dynamite 24 de junio 2026

La rivalidad entre los Death Riders y Brodido tendrá un nuevo capítulo este miércoles cuando Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta se enfrenten a Místico, Bandido y Brody King en una lucha de tríos que promete ser una de las más intensas de la noche. El combate fue anunciado como parte del último Dynamite antes de Forbidden Door.

La historia favorece a Bandido y Brody King, ya que apenas una semana atrás derrotaron a Moxley y Daniel Garcia en un enfrentamiento por equipos, demostrando que pueden poner en aprietos a una de las facciones más peligrosas de AEW. Ahora, con la incorporación de Místico, el equipo suma velocidad, técnica aérea y una conexión especial con el público.

Por el lado de los Death Riders, la misión es recuperar el impulso perdido. Moxley llega con la vista puesta en su próximo compromiso ante Bandido, por lo que buscará enviar un mensaje contundente antes de Forbidden Door. Claudio aporta la fuerza bruta y Wheeler Yuta la agresividad necesaria para complementar el estilo violento que caracteriza al grupo

Death Riders vs. Místico y Brodido