AJ Styles expresa lo complicada que fue su lesión

De diciembre de 2022 a mayo de 2023, ese fue el tiemp que AJ Styles estuvo sin luchar debido a una grave lesión en el tobillo que sufrió durante un house show. Entre el daño, el no poder hacer lo que ama, estarse acercando a su retiro, que nunca había pasado tanto tiempo lejos de los encordados… Fue realmente una situación complicada. Da detalles de ella hablando con Mark Andrews en My Love Letter to Wrestling.

► La complicada lesión de AJ Styles

“Al menos no me pusieron en dos combates y luego me metieron en una lucha por el campeonato mundial en cuanto volví. Oh, espera, eso fue exactamente lo que hicieron. Si alguna vez te has lesionado, no hay nada como estar en forma para luchar en el ring. La única forma de lograrlo es subirte al ring y luchar. No importa cuánto cardio hagas fuera del ring, no te prepara para estar dentro del ring. Estaba un poco preocupado, pero después de estar en el ring, pensé: ‘Estoy bien, estaré bien’“.

“Esta es la lesión más larga que he tenido. Le digo esto a la gente, después de 24 años, me tocaba tener una lesión bastante seria. La última lesión que tuve que me mantuvo fuera fue en TNA, estuve fuera durante seis semanas, me desgarré el labrum de la cadera. Estuve usando una bota durante un tiempo, y sentía que estaba tratando de aprender a hacer las cosas de nuevo. ‘Espera un segundo, llevo haciendo esto durante 45 años, ¿cómo es que no sé caminar correctamente?’.

“Era realmente doloroso en algunos momentos. Me hice otra resonancia magnética y una vez que me di cuenta de que era inflamación, que los huesos prácticamente habían sanado, que la inflamación era el dolor, una vez que supe eso, en mi cabeza fue como, ‘Ok, no voy a desgarrar nada, no voy a volver a fracturarme nada, puedo hacerlo’. Una vez que ese bloqueo mental desapareció, fue más fácil para mí concentrarme en lo que tenía que hacer y pareció progresar mucho más rápido“.

¿Te gustaría que AJ Styles ganara el nuevo título de WWE?