Sólo un punto negativo pudo sacarse de AEWxNJPW: Forbidden Door, considerado por SUPERLUCHAS el mejor evento luchístico del 2022. Si hacen un repaso a su cartel, sólo encontrarán en él a un talento mexicano: Thunder Rosa.

Durante la rueda de prensa previa a aquel PPV, Tony Khan reconoció que por politiquerías, ni Penta el Zero M, ni Rey Fénix, ni Andrade iban a dejarse ver por la gran cita “crossover“. ¿El motivo, abiertamente expuesto por Andrade? Este y los Lucha Brothers guardan relación con AAA, y debido a la rivalidad existente entre “la Caravana Estelar” y el CMLL, la casa del león prefiere ser leal a la empresa fundada por Salvador Lutteroth, su socia desde 2008.

Y hoy, el número de figuras aztecas que milita en AEW o es habitual del producto Élite/ROH ha aumentado. Así que Dave Meltzer, dentro del más reciente Wrestling Observer Newsletter, actualiza la situación de cara a Forbidden Door II.

«Parece que Andrade estará listo para el debut de Collision, ya que se programó en un combate el 15 de junio en México. Es una cita independiente, no es con AAA ni con el CMLL. Su situación es interesante porque el año pasado New Japan no le dejó estar en Forbidden Door porque el CMLL dijo que era un luchador de AAA, aunque Kenny Omega es actualmente ex campeón mundial de AAA y va a estelarizar Triplemanía en un combate titular semanas después de Forbidden Door, pero puede trabajar no sólo en Forbidden Door, sino para New Japan en Japón.

«Muchos tipos de AEW han trabajado para AAA y han sido campeones allí, como FTR y Sammy Guevara. Pero hay una lista de talentos de AEW que creo incluiría a Bandido, Vikingo, Rush, Komander, Penta, Fénix, Andrade, Dralístico y probablemente otros que no se espera puedan estar en Forbidden Door debido a los fuertes lazos de New Japan con el CMLL. Las reglas son distintas si eres mexicano».