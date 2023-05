AJ Styles ya contempla el retiro: “Estaré bien”

AJ Styles está en los últimos años de su carrera, y tras superar lo que ha sido su lesión más prolongada, se prepara para una oportunidad titular cuando se enfrente a Seth Rollins en Night of Champions, con el Campeonato Mundial Peso Completo WWE en juego. Desde su debut en Royal Rumble 2016, The Phenomenal One se ha hecho de un nombre dentro de la empresa más grande de lucha libre, de la misma manera que lo hizo fuera de ella, y los fanáticos estamos disfrutando los últimos tramos de su ilustre carrera profesional.

AJ Styles ha estado luchando durante 25 años en una carrera, compitiendo en WCW, TNA, NJPW y WWE, y ganando múltiples títulos a lo largo de su carrera. No obstante, está muy consciente de que pronto colgará los botines, probablemente cuando culmine su contrato actual con WWE.

Durante una entrevista reciente con Sportsmail, AJ Styles entró en detalles sobre el periodo que estuvo fuera de acción en el ring debido a la lesión en su tobillo, donde pudo refleionar y darse cuenta de que probablemente estaría bien una vez que se retire definitivamente.

“Te diré esto. Pensé que podría volverme loco por estar atrapado en casa y no poder hacer lo que quería hacer, lo cual hice un poco. Quiero ir cuando quiero ir y hacer lo que quiero hacer y cuando tienes una bota y muletas, eso solo lo impide y te vuelve loco. Eso es lo que me volvió loco, no poder estar en un ring de lucha libre como pensé que sería. Disfruté el tiempo, disfruté ver a mis hijos y a mi esposa, ya que es la primera vez que salgo tanto tiempo en mi carrera. Así que pone las cosas en perspectiva, como cuando llegue la jubilación, estaré bien”.

AJ Styles ya tiene un oponente en mente para su último combate, pero aún falta tiempo para eso. En todo caso, seguramente estará bien y compartiendo junto a su familia cuando llegue el momento de colgar los botines.