Stardom: “Last Jumbo Princess” El adiós de Himeka

El Tokyo Korakuen Hall fue el escenario desde donde Stardom presentó “Last Jumbo Princess”, la despedida oficial de Himeka.

► “Last Jumbo Princess”

Syuri, MIRAI y Ami Sohrei de God’s Eye dieron cuenta Nanae Takahashi, Yuna Mizumori y HANAKO en diez minutos de refriega.

Siguió una batalla accidentada donde Oedo Tai (Natsuko Tora, Momo Watanabe, Starlight Kid, Saki Kashima, Rina y Fukigen Death★) fueron superiores a Queen’s Quest (Utami Hayashishita, Saya Kamitani, AZM, Lady C, Miyu Amasaki y Hina)

Tam Nakano, Natsupoi y Saori Anou de Cosmic Angels y Donna del Mondo (Giulia, Mai Sakurai y Thekla) culminaron su lucha en empate. Después de la lucha, Giulia y Anou siguieron encarándose.

Luego de una gira de despedida y varias últimas luchas pedidas por Himeka, era el momento de su despedida definitiva de los cuadriláteros. Como se acostumbra en la lucha profesional femenina japonesa, Himeka enfrentó a treinta rivales en luchas de un minuto de duración en diferentes modalidades. Tras estos encuentros se celebró la ceremonia de retiro propiamente dicha. Representantes de cada una de las facciones de Stardom desearon lo mejora a Himeka. También estuvieron presentes Yumiko Hotta, Jun Akiyama, Nanae Takahashi, el presidente Rossy Ogawa y el presidente de Bushiroad Fight, Katsuhiko Harada, quienes le entregaron ramos de flores. Emocionada, Himeka no pudo evitar derramar algunas lágrimas.

Luego se realizó el toque de los 10 gongs, con Himeka acompañada de sus compañeras de Donna del Mondo, con lo que se marcó el final de una corta pero fructífera carrera.

Los resultados completos son:

Stardom “LAST JUMBO PRINCESS ~ HIMEKA RETIREMENT CEREMONY”, 14.05.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,509 Espectadores

1. Mei Seira venció a Aya Sakura (6:11) con un Dropkick.

2. 3 Way Match: Maika derrotó a Suzu Suzuki y Ruaka (4:26) con un Jackknife Hold sobre Ruaka.

3. STARS vs. Club Venus: Mina Shirakawa, Waka Tsukiyama, Mariah May, Jessie y Xena vencieron a Mayu Iwatani, Hazuki, Koguma, Hanan y Saya Iida (9:19) con un Tombstone Driver de May sobre Iida.

4. Syuri, MIRAI y Ami Sohrei derrotaron a Nanae Takahashi, Yuna Mizumori y HANAKO (10:18) con Blue Thunder Bomb de Sohrei sobre HANAKO.

5. Queen’s Quest vs. Oedo Tai: Natsuko Tora, Momo Watanabe, Starlight Kid, Saki Kashima, Rina y Fukigen Death★ vencieron a Utami Hayashishita, Saya Kamitani, AZM, Lady C, Miyu Amasaki y Hina (8:09) cuando Fukigen colocó espaldas planas a Lady C.

6. Cosmic Angels vs. DDM: Tam Nakano, Natsupoi y Saori Anou vs. Giulia, Mai Sakurai y Thekla – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

7. Himeka Retirement Ceremony:

1) Himeka derrotó a Aya Sakura (0:52) con un JP Coaster.

2) Himeka venció a HANAKO (0:35) con un Horizontal Cradle.

3) Himeka vs. Saya Iida – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

4) Himeka vs. Hina – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

5) Himeka vs. Lady C – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

6) Himeka vs. Miyu Amasaki – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

7) Himeka vs. Waka Tsukiyama – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

8) Himeka vs. Hanan – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

9) Himeka vs. Koguma – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

10) Himeka vs. Hazuki – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

11) Himeka vs. Ami Sohrei- finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

12) Himeka vs. MIRAI – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

13) Himeka vs. AZM – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

14) Saki Kashima derrotó a Himeka (0:21) con la Kishikaisei.

15) Himeka vs. Momo Watanabe – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

16) Himeka vs. Natsuko Tora- finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

17) Himeka vs. Starlight Kid – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

18) Himeka vs. Ruaka – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

19) Himeka vs. Mayu Iwatani – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

20) Syuri venció a Himeka (0:56) con la Ground Suzaku.

21) Himeka vs. Thekla – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

22) Himeka vs. Mai Sakurai – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

23) Himeka vs. Tam Nakano – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

24) Himeka vs. Natsupoi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

25) Himeka vs. Mina Shirakawa – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

26) Himeka vs. Miyuki Takase – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

27) Himeka vs. Kakeru Sekiguchi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

28) Himeka derrotó a Giulia (0:56) por Pinfall.

24) Himeka y Maika vs. Utami Hayashishita y Saya Kamitani – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00)