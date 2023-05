AJ Styles ya tiene un oponente en mente para su retiro

Después de mucho tiempo, AJ Styles tendrá una oportunidad titular cuando se enfrente a Seth Rollins en Night of Champions, con el Campeonato Mundial Peso Completo WWE en juego. Arabia Saudita será la sede de este histórico combate, y aunque el Visionario luce como el gran favorito, The Phenomenal One sabe que será una de sus últimas oportunidades de llegar a la cima, considerando que debe estar ya cerca de su retiro, una vez que expire su contrato actual con WWE, como en su momento lo hizo saber.

► AJ Styles está muy cerca de su retiro

AJ Styles ha sido considerado uno de los mejores luchadores profesionales tanto por los fanáticos como por sus compañeros, y sus capacidades en el ring son innegables; no obstante, todos sabemos que ya le queda muy poco tiempo para poder verlo destacarse en un ring.Dicho esto, parece que el ex Campeón WWE ya tiene un oponente en mente para su último combate en su respetable carrera.

Durante una entrevista reciente con Inside The Ropes, AJ Styles habló sobre su combate de retiro en la WWE. El ex campeón WWE reveló que ya tiene un oponente en mente para su último combate, aunque no dijo el nombre.

“Tengo una en mente, la forma en que me gustaría retirarme. ¿Ocurrirá? No sé. No sé exactamente quién sería. Tengo en mente quién debería ser, pero veremos qué sucede”.

The Phenomenal One ha logrado mucho en su carrera en la WWE desde su debut en la compañía en Royal Rumble 2016 y es una garantía de que será incluido en el Salón de la Fama WWE una vez que cuelgue las botas.