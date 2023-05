WWE consideraba que AJ Styles era demasiado bajo

¿AJ Styles es demasiado bajo? Depende de para qué. Para jugar en la NBA, cualquiera pensaría que sí, aunque enseguida recordamos que él mide 1,80 mientras que un reconocido ex jugador de la liga como Nate Robinson mide 1,75. Para ser luchador, ni muchísimo menos. Ni siquiera tenemos que poner ejemplos de otros. Atendamos únicamente a que The Phenomenal One es uno de los mejores en pisar nunca un encordado. Atendamos ha que ha conquistado tanto WWE como IMPACT, NJPW y ROH. Y porque todavía no ha ido a AEW… (él quiere retirarse en su compañía actual).

► AJ Styles, ¿demasiado bajo?

No, la respuesta a la pregunta es no. Dicho esto, parece ser que en el imperio McMahon había cierta preocupación con su estatura. Eso expone el antiguo réferi del mismo Mike Chioda en un nuevo episodio de su podcast, Monday Mailbag. De todas maneras, el fenomenal demostró con creces a todo el mundo de que no tenían de qué preocuparse. Recordemos que fue dos veces Campeón WWE, tres veces Campeón de Estados Unidos, una vez Campeón Intercontinental y una vez Campeón de Parejas Raw. Y si tuvieramos en cuenta sus títulos en otras empresas…

“Dije: ‘¡Vaya currante que es! Tuvo un combate increíble en Japón. Es impresionante’. Me parecía que era un talento impresionante, y Pat Patterson me dijo: ‘Oh, sí, buen luchador, pero dicen que es demasiado bajo’. Yo pensé: ‘¿Qué? ¿Demasiado bajo?’. Estaba pensando: ‘Vamos, hombre. Si mides casi 1,80 todavía te ves bastante grande en la tele'”.

Y recordemos que este sábado 27 de mayo AJ Styles estará luchando contra Seth Rollins por el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo WWE.

¿Qué opinas de las palabras de Mike Chioda?