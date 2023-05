DDT Pro Wrestling fue el anfitrión de una celebración por el 20 aniversario del debut profesional de Yuji Hino con la función “Only WExDDT Special”.

► “Only WExDDT Special”

Shinya Aoki , Yuki Ueno y Super Sasadango Machine cayeron y perdieron el Campeonato de Tercias KO-D ante Harimao (Kazusada Higuchi, Ryota Nakatsu y Yuki Ishida). Ishida evitó el temido finisher de Sasadango y abrió la brecha para que Kazusada Higuchi lo golpeara con un Lariat. Ishida luego golpeó el Flame Palm y lo colocó para la cuenta de tres.

En choque especial de parejas, Makoto Oishi y Shiori Asahi superaron a The 37KAMIINA (MAO y Toi Kojima).

Hino convenció a Jun Akiyama y Yukio Sakaguchi para que formaran equipo con él para un gran partido de tríos contra Tetsuya Endo, HARASHIMA y Yuji Okabayashi . Su gran día culminó con él cubriendo a HARASHIMA con la Fuckin’ BOMB.

Los resultados completos son:

DDT “ONLY WExDDT SPECIAL ~ YUJI HINO 20TH ANNIVERSARY”, 14.05.2023

Chiba TKP Garden City Chiba

Asistencia: 241 Espectadores

1. Hideki Okatani venció a Rukiya (4:55) con un Running Elbow.

2. Pheromones vs. DISASTER BOX!: Yuki “Sexy” Iino y Danshoku “Dandy” Dino derrotaron a Toru Owashi y Kazuki Hirata (9:23) con un Chiba Port Tower de Iino sobre Hirata.

3. Daisuke Sasaki, MJ Paul y KANON vencieron a Shunma Katsumata, Yusuke Okada y Kazuma Sumi (7:54) con un Crucifix Cobra Twist de KANON sobre Sumi.

4. Chris Brookes y Takeshi Masada derrotaron a Hiroshi Yamato y Yuya Koroku (6:10) con un Ground Octopus Stretch de Brookes sobre Koroku.

5. KO-D Six Man Tag Team Title: Kazusada Higuchi, Ryota Nakatsu y Yuki Ishida vencieron a Shinya Aoki, Yuki Ueno y Super Sasadango Machine (14:09) con la Flame Palm de Ishida sobre Machine – conquistando el título (Failed 2nd defense -> 51st Champions).

6. Special Tag Match: Makoto Oishi y Shiori Asahi derrotaron a MAO y Toi Kojima (11:17) con un Cactus Flower de Oishi sobre Kojima.

7. Yuji Hino 20th Anniversary Match – Special Six Man Tag Match: Yuji Hino, Jun Akiyama y Yukio Sakaguchi vencieron a Tetsuya Endo, HARASHIMA y Yuji Okabayashi (21:46) con la Fuckin’ BOMB de Hino sobre HARASHIMA.