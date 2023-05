Será el 3 de septiembre cuando Josh Barnett y Masakatsu Funaki se enfrenten en el EDION Arena de Osaka en un combate bajo reglas especiales de Artes Marciales GHC.

► Josh Barnett hará su debut con NOAH

Esta lucha marca el debut de Barnett en NOAH y su retorno a Japón. Por este motivo, el diario deportivo Tokyo Sports, entrevistó a luchador estadounidense quien hizo varias revelaciones.

– Sobre la oficialización de la lucha contra Masakatsu Funaki:

He visto casi todas las imágenes de luchas y videos de entrenamiento de cuando era joven y activo en Pancrase y UWF. Para su edad, sigue tan listo como siempre, y creo que sigue siendo muy peligroso. Pero, no tengo la imagen de combatir contra otra cosa que no sea un atleta peligroso.

– Sobre la lucha de Masakatsu Funaki que vio el 4 de mayo en el Ryogoku:

Sentí que los golpes, especialmente las patadas, eran muy intensas. Nunca esperé que con el castigo a la articulación del tobillo lograra el resultado favorable contra Shinya Aoki. Pensé que era un luchador muy peligroso porque sus movimientos eran totalmente precisos.

– ¿Dónde visualizas que radica el peligro?

De joven, Funaki tenía la imagen de ser calculador, y creo que ese sigue siendo el caso, pero a medida que envejece, se ha vuelto más cauteloso. Además, cuando se trata del piso, creo que su técnica ha mejorado más que antes.

– ¿Crees que tu físico te de ventaja?

Naturalmente, como soy más grande que él (191 cm, 117 kg), planeo idear una estrategia para ganar por tamaño, pero Funaki tiene la capacidad de leer por adelantado, así que no puedo bajar la guardia. Además, Masakatsu Funaki tiene un historial de victorias contra atletas que son mucho más grandes que yo. Venció a los artistas marciales mixtos más altos del mundo, como Semmy Schilt (212 cm). Tanto Funaki como yo hemos sido campeones de Pancrase, trabajamos duro y nos inspiramos mutuamente. Esta vez, como campeones del mismo cinturón, creo que podemos determinar quién es más fuerte.

– ¿Te interesa el Campeonato de Peso Completo GHC?

¡Por supuesto! Soy coleccionista de cinturones. Pero, antes que nada, solo deseo que llegue la lucha contra Funaki, y después de vencerlo quiero explorar las fortalezas y debilidades de los otros luchadores. Pero Jake Lee (el campeón) es muy fuerte. Creo que es el luchador perfecto, porque es bueno en todo. También tiene experiencia en artes marciales mixtas y se siente similar a mí. No es que quiera luchar con él porque es el campeón, quiero luchar con él porque es Jake Lee. Pero no dudo que encontraré una manera de ganar. Es un secreto, por supuesto.

– Tu opinión de NOAH tras ver el evento en el Ryogoku:

Pensé que era maravilloso que la cartelera fuera increíble y que estuviera estandarizada como un evento. El concepto de NOAH de emprender un nuevo viaje me conviene ya que puedo participar con ellos y es un nuevo viaje para mí. Esta vez será un gran evento, pero estoy seguro de que Funaki y yo iremos más allá y dejaremos a todos complacidos.