AJ Styles: “Me gustaría, pero no soy Roman Reigns”

¿Qué Superestrella de la WWE no querría ser como Roman Reigns, o estar en la posición que está actualmente el Campeón Universal Indiscutible? Hablamos de alguien consolidado en lo más alto de la compañía más grande de la lucha libre profesional, que también es uno de los mejor pagados, que tiene combates en contadas ocasiones, y que no tiene un calendario a tiempo completo de apariciones en televisión, que sí tiene toda la maquinaria de un imperio trabajando para él… Y todo ello por mérito propio.

► AJ Styles no es Roman Reigns

Incluso alguien que es infinitamente mejor en los encordados, que ha conquistado no solo esta empresa sino todas las demás grandes a excepción de AEW, porque no existía cuando estaba haciendo suyo el mundo de los encordados, alguien que está considerado como uno de los mejores que nunca han pisado un ring, querría ser como él. AJ Styles querría ser como Roman Reigns. Si realmente el Phenomenal One analizara esto habría muchos asteriscos en la frase pero eso mismo le dijo al New York Post:

“Eso es lo que quieres hacer. Esto es lo que quieres ser. Esto es a lo que aspiras en tu carrera. No estoy enojado con él. Le dije: ‘Si pudiera hacerlo, lo haría, pero no soy Roman Reigns’“.

Styles hablaba también de que el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo WWE es un título secundario en comparación con el de Reigns. Este próximo sábado 27 de mayo, el fenomenal se verá las caras con Seth Rollins en la final del torneo para coronar al primer dueño del mismo.

