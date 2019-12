¿Cuanto tiempo duró una lucha la semana pasada? Aquí los números

Cada semana, las compañías de lucha libre buscan por todos los medios posibles generar segmentos y encuentros que puedan llenar la retina de los fanáticos, motivo por el cual programan sus shows, cuya calidad puede ser variable semana a semana, pero que al final del día es el aficionado el que sale ganando con la oferta luchística que existe hoy en día.

► AEW y WWE en números durante la semana del 9 al 13 de diciembre

¿Cuánto dura en promedio una lucha? Es una interrogante que muchos fans podrían realizarse y para llegar a esta respuesta, vamos a hacer referencia a los eventos televisivos de WWE y AEW, cuyas coberturas pueden seguir aquí en SÚPER LUCHAS. Primero, tengamos en cuenta lo siguiente:

Se consideran los tiempos oficiales de las luchas , incluidos cortes comerciales si estos se dieron durante un determinado encuentro.

, incluidos cortes comerciales si estos se dieron durante un determinado encuentro. Los tiempos se redondean en minutos al entero más cercano. Por ejemplo, si una lucha duró 4 minutos y 29 segundos, contabilizaremos como 4 minutos; si esta duró 4 minutos y 40 segundos, se contabilizará como 5.

Por ejemplo, si una lucha duró 4 minutos y 29 segundos, contabilizaremos como 4 minutos; si esta duró 4 minutos y 40 segundos, se contabilizará como 5. Si la lucha dura menos de un minuto, se contabilizará como 1 minuto.

Con estas reglas definidas, procederemos a hacer el recuento de lo ocurrido en la semana del 9 al 13 de diciembre. Vamos primero a los minutos:

WWE Monday Night Raw

Drew McIntyre vs. Matt Hardy: 2 minutos

The Viking Raiders vs. The Street Profits: 3 minutos

Aleister Black vs. Akira Tozawa: 4 minutos

Andrade Almas vs. Humberto Carrillo: 8 minutos

Buddy Murphy vs. Zack Ryder: 2 minutos

Kairi Sane y Asuka vs. Becky Lynch: 10 minutos

Erick Rowan vs. luchador local: 1 minuto

AJ Styles vs. Rey Mysterio: 11 minutos

WWE NXT

Angel Garza vs. Lio Rush: 15 minutos

Cameron Grimes vs. Raul Mendoza: 1 minuto

Jaxson Ryker vs. Travis Banks: 3 minutos

Dakota Kai vs. Mia Yim: 7 minutos

Breezango vs. Singh Brothers: 4 minutos

Kayden Carter vs. Bianca Belair: 5 minutos

Keith Lee vs. Tommaso Ciampa vs. Finn Bálor: 15 minutos

AEW Dynamite

Jon Moxley vs. Alex Reynolds: 1 minuto

Butcher and Blade vs. Cody Rhodes y QT Marshall: 11 minutos

Big Swole vs. Emi Sakura: 10 Minutos

Kip Sabian y Shawn Spears vs. Kenny Omega y Adam Page: 12 minutos

Sammy Guevara vs. Luchasaurus: 6 minutos

The Young Bucks vs. Santana y Ortiz: 15 minutos

WWE Friday Night SmackDown

Nikki Cross y Alexa Bliss vs. Mandy Rose y Sonya Deville: 2 minutos

Mustafa Ali y Shorty G vs. The Revival: 6 minutos

Bayley vs. Dana Brooke: 2 minutos

Heavy Machinery vs. Cesaro y Shinsuke Nakamura: 7 minutos

Kofi Kingston vs. Baron Corbin: 7 minutos

Dolph Ziggler y Baron Corbin vs. The New Day: 3 minutos

205 Live

Ariya Daivari vs. Raul Mendoza: 11 minutos

Joaquin Wilde vs. James Tapia: 3 minutos

Danny Burch vs. Tony Nese: 13 minutos

AEW Dark

Scorpio Sky vs. Peter Avalon vs. Jimmy Havoc: 7 minutos

Jurassic Express vs. John Silver y Alex Reynolds: 6 minutos

Kenny Omega vs. Kip Sabian: 14 minutos

La sumatoria total de las luchas dentro de los eventos televisivos semanales es la siguiente:

WWE Raw: 41 minutos

WWE NXT: 50 minutos

AEW Dynamite: 55 minutos

WWE Smackdown: 27 minutos

WWE 205 Live: 27 minutos

AEW Dark: 27 minutos

Total WWE y AEW: 227 minutos

Ahora, si hacemos un recuento del número de encuentros que ocurrieron, tenemos los siguientes números:

WWE Raw: 8 luchas

WWE NXT: 7 luchas

AEW Dynamite: 6 luchas

WWE SmackDown: 6 luchas

WWE 205 Live: 3 luchas

AEW Dark: 3 luchas

Total WWE y AEW: 33 luchas.

Considerando el tiempo destinado a cada uno de los programas, el promedio de minutos de lucha por cada hora es el siguiente:

WWE Raw: 13.67 minutos

WWE NXT: 25 minutos

AEW Dynamite: 27.5 minutos

WWE SmackDown: 13.5 minutos

WWE 205 Live: 27 minutos

AEW Dark: 27 minutos

Promedio por hora: 22.3 minutos

Hablando de promedios, la duración promedio (en minutos ) de cada lucha dentro de cada espectáculo televisivo es el siguiente:

WWE Raw: 5.13 minutos

WWE NXT: 7.14 minutoss

AEW Dynamite: 9.17 minutos

WWE SmackDown: 4.5 minutos

WWE 205 Live: 9 minutos

AEW Dark: 9 minutos

Promedio global por hora AEW y WWE: 6.88 minutos

Luchas más largas:

Angel Garza vs. Lio Rush: 15 minutos (WWE NXT)

Keith Lee vs. Tommaso Ciampa vs. Finn Balor: 15 minutos (WWE NXT)

The Young Bucks vs. Santana y Ortiz: 15 minutos (AEW Dynamite)

Luchas más cortas:

Jon Moxley vs. Alex Reynolds: 1 minuto (AEW Dynamite)

Erick Rowan vs. luchador local: 1 minuto (WWE Raw)

Cameron Grimes vs. Raul Mendoza: 1 minuto (WWE NXT)

Esta información únicamente nos da un indicativo de la duración de los encuentros y no en su calidad, que es un parámetro más subjetivo; sin embargo, es fácil concluir que programas como Raw y SmackDown son más centrados en el desarrollo de las historias, mientras que NXT y Dynamite tienen un mayor enfoque en las luchas.

En el caso de 205 Live y AEW Dark, contrario a lo que uno pudiera pensar, al tratarse de eventos no televisados en vivo (por alguna de las cadenas de los EE.UU.), las empresas se centran prácticamente en las luchas, donde no ocurren cortes comerciales y un casi nulo desarrollo de las historias. Además, el tiempo que se les asigna a cada encuentro, permite apreciar de buena manera al talento que no aparece regularmente en televisión.