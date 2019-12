¿Represalia? WWE edita nombre de Dean Ambrose en video

Jon Moxley se sintió feliz cuando dejó WWE, pero no lo estaba tanto cuando tuvo que renunciar a un contrato muy lucrativo, y la razón es debido a las frustraciones con el manejo de su personaje Dean Ambrose, cuyo cambio a rudo fue el foco de una de las historias peor manejadas en los últimos años en WWE.

Esa no ha sido la única vez que ha criticado a WWE luego de su salida, sino que cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo, dispara algún dardo contra sus ex empleadores. Por ejemplo, hace pocas semanas, calificó a WWE como «muy predecible debido a que tienen una fórmula (que se repite)».

► WWE omite el nombre de Dean Ambrose en video conmemorativo

Hasta ahora, no se conoce respuesta oficial alguna de WWE sobre los comentarios del ex Dean Ambrose. No estamos refiriéndonos a las Superestrellas, con las cuales Moxley todavía manifestó tener algún contacto, sin mencionar que su esposa Renee Young trabaja allí.

Sin embargo, hemos podido conocer que esta semana la compañía publicó en su canal de YouTube un video conmemorativo de los 10 mejores debuts en la última década, y que a continuación compartimos:

El orden descendentes de los 10 mejores debuts es el siguiente:

#10- Shinsuke Nakamura – SmackDown Live (4 de abril 2017)

– SmackDown Live (4 de abril 2017) #9- The Nexus – Raw (7 de junio 2010)

– Raw (7 de junio 2010) #8- Kevin Owens – NXT TakeOver: Revolution (11 diciembre 2014)

– NXT TakeOver: Revolution (11 diciembre 2014) #7- Braun Strowman – Raw (24 de agosto 2015)

– Raw (24 de agosto 2015) #6- Adam Cole – NXT TakeOver: Brooklin III (19 de agosto 2017)

– NXT TakeOver: Brooklin III (19 de agosto 2017) #5- Samoa Joe – NXT TakeOver: Unstoppable (20 de mayo 2015)

– NXT TakeOver: Unstoppable (20 de mayo 2015) #4- The Shield – Survivor Series 2012 (18 de noviembre 2012)

– Survivor Series 2012 (18 de noviembre 2012) #3- Ronda Rousey – Royal Rumble 2018 (28 de enero 2018)

– Royal Rumble 2018 (28 de enero 2018) #2- Sting – Survivor Series 2014 (23 de noviembre 2014)

– Survivor Series 2014 (23 de noviembre 2014) #1- AJ Styles – Royal Rumble 2016 (24 de enero 2016)

Si bien el listado puede ser debatible, lo que llama la atención es lo que sucede en el puesto 4 (que se muestra a partir de los 3 minutos y 54 segundos del video), donde debuta en el elenco principal el grupo The Shield, formado por Seth Rollins, Dean Ambrose y Roman Reigns, cuando llegaron al ring para aplicar la Triple Powerbomb Ryback a través de una mesa de comentaristas.

En el video, se nota que WWE omite el nombre de Dean Ambrose en el debut del trío, únicamente escuchándose los de Rollins y Reigns, agregando que «venían de NXT». Los comentarios de Michael Cole en el video conmemorativo corresponde a un momento previo en el video original, en el cual Cole los llamó por sus nombres a los tres integrantes del grupo, incluido Ambrose.

La versión original donde aún se incluye la mención al nombre de Dean Ambrose, aún se puede escuchar en la repetición del evento PPV Survivor Series 2012 en WWE Network. Un fanático subió en Twitter el audio original donde Michael Cole menciona los nombres de los tres integrantes de The Shield: