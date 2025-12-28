AEW Worlds End: Darby Allin vence a Gabe Kidd en una batalla sangrienta

Darby Allin y Gabe Kidd se enfrentaron en un duelo muy violento y no perdieron tiempo y se fueron directo a los golpes desde el primer segundo.

La acción se trasladó rápidamente a ringside, donde Kidd castigó sin piedad a Allin contra los escalones, la barricada y la mesa del anunciador, provocándole un sangrado temprano.

Kidd mantuvo el control gran parte del combate, estrellando a Darby contra el poste y buscando incluso atacarlo con una silla. Sin embargo, Allin logró reaccionar, dañando la cabeza de su rival y conectando un Missile Dropkick hacia el exterior que le devolvió el impulso.

En el ring, Darby sorprendió con un Avalanche Code Red para dos segundos y buscó definir con el Coffin Drop, pero Kidd evitó la cuenta saliendo del ring. Aun así, resistió un segundo Coffin Drop en ringside y respondió con un Rebound Lariat y un Piledriver que tampoco fueron suficientes.

► Momentos claves

En el desenlace, Kidd descargó una serie de codazos, pero Allin aprovechó un descuido para revertir la situación y llevarse la victoria con un rápido toque de espaldas.

► ¿Qué pasará ahora?

Darby Allin suma una victoria importante y se mantiene como uno de los referentes extremos de AEW.