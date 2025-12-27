Powerhouse Hobbs: «AEW está tomando el control»

A falta de horas para Worlds End 2025, una parte de los actuales Campeones Mundiales de Tríos AEW Powerhouse Hobbs habla del crecimiento de la casa Élite y otras cuestiones.

► En palabras de Powerhouse Hobbs

Forbidden Door en Londres

“Fue increíble. Se batió el récord de asistencia: 18.992 personas. La energía fue brutal desde el pre-show hasta el final del evento. De verdad, una locura.”

El combate de la noche

“El combate de la noche fue el mío. Todo lo que toco, funciona. Pero sí, estoy un poco cabreado por el final del combate en jaula, por mi chico Ospreay. Siempre estoy pendiente de Mox, ya sabes.”

Su regreso tras la lesión

“Estuve aquí hace dos años en Wembley. El año pasado no pude venir por la lesión de rodilla, pero ahora estoy de vuelta al cien por cien.”

Sus inicios en el wrestling

“Empecé en California, en una escuela llamada All Pro Wrestling. Si has visto Beyond the Mat, ahí sale parte de esa escuela. Entrené allí, luego pasé por Knox Pro, aprendí de Rikishi, Black Pearl, Gangrel, y también trabajé un poco con Booker T en Reality of Wrestling. Es un camino largo, un grind muy duro para llegar hasta aquí.”

Su etapa en AEW

“En septiembre se cumplirán cinco años desde que estoy en AEW. He sido campeón TNT, campeón de tríos… Entré durante la pandemia, y eso fue una prueba real. No había público, pero teníamos a todo el vestuario alrededor del ring dándonos energía.”

Qué hace especial a AEW

“Somos la alternativa. Como cuando MTV empezó: algo diferente. Dominamos el wrestling de forma constante. Mira lo que hicimos hoy, récord histórico en el O2. Estamos tomando el control, somos ese nuevo sabor.”

Aprender junto a Samoa Joe

“Se nota que estoy aprendiendo de Samoa Joe. Mi confianza ha subido muchísimo. Joe no tiene problema en decirme cuando no estoy haciendo las cosas bien, y también cuando sí. Esta noche hicimos el trabajo, retenemos los títulos y conseguimos la victoria.”

Ambiciones futuras

“Ahora soy campeón de tríos, pero quiero más oro. Cualquiera que tenga un título puede caer. El plan siempre ha sido ser campeón mundial. Si no queremos eso, mejor irnos a casa.”

Mensaje sobre el físico y la disciplina

“Todo es dedicación y disciplina. Tienes que rodearte de gente que te empuje. Si de verdad quieres esto, tienes que ir a por ello.”

Sobre permitir que su hijo sea luchador

“Mi hijo tiene 19 años, es un hombre adulto y puede tomar sus propias decisiones. Pero este negocio es duro. Empiezas desde abajo. Yo he conducido 10 horas para montar un ring, desmontarlo, y a veces ni cobrar, o cobrar 15 o 20 dólares.”

Sobre empezar desde cero en AEW

“Mi primer combate en AEW fue contra Orange Cassidy, y fue como talento de refuerzo. Así empiezan muchos. Cada oportunidad cuenta.”