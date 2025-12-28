AEW Worlds End: Toni Storm, Roderick Strong y The Conglomeration, vencedores

Esta noche, en el PPV AEW Worlds End 2025, vimos cómo «Timeless» Toni Storm, Orange Cassidy, Roderick Strong y Mark Briscoe lograron vencer a Claudio Castagnoli, Daniel García, Wheeler Yuta y Marina Shafir (The Death Riders).

La lucha tuvo de todo, emoción, intensidad, violencia y hasta momentos cómicos, como Toni Storm bailando de forma romántica con Cassidy.

► Momento clave

El final llegó cuando Orange Cassidy, con ayuda de Toni Storm, logró conectarle un tremendo Orange Punch a Marina Shafir, un ataque de cadera para Yuta y un Jay Driller de parte de Mark Briscoe para Wheeler Yuta, quien recibió el toque de espaldas de tres segundos.

► ¿Y ahora qué?

Pues no se sabe bien qué pasará, pero luce bien esta nueva etapa de «Timeless» Toni Storm, ya veremos qué más hacen con la mejor luchadora de AEW en el 2025, el otro año, 2026.