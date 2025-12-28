AEW Worlds End: Harley Cameron y Willow Nightingale retuvieron ante Mercedes Moné y Athena

AEW Worlds End 2025 Willow Nightingale Harley Cameron

Esta noche, en el PPV AEW Worlds End 2025, vimos cómo las Babes of Wrath de AEW, Harley Cameron y Willow Nightingale, lograron retener el Campeonato Mundial de Parejas AEW, al vencer a The CEO Mercedes Moné, actual Campeona TBS, y a la Campeona Mundial Femenil ROH, Athena.

La lucha fue realmente buena, con mucho toma y dame y mucha acción. Athena conectó un codebreaker sobre Nightingale y casi se lleva la lucha.

► Así fue la victoria de Harley Cameron y Willow Nightingale en AEW Worlds End 2025

Luego, Willow conectó a Moné con un Death Valley Driver, Athena rompió el toque de espaldas y salvó a su equipo.

► Momento clave

El final llegó cuando Nightingale buscó un powerbomb, pero Moné se liberó. Moné intentó su Money Maker en Nightingale, pero esta, con su gran peso revirtió la situación y con una rodada a espaldas se llevó la lucha a su favor para retener el título.

► ¿Y ahora qué?

Cada vez Mercedes Moné pierde más aura. Si sigue así, el 2026 será el año de su caída. Harley Cameron y Willow Nightingale, un buen equipo que le gusta mucho a los aficionados.

