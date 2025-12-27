Tony Khan admite uno de sus mayores errores en AEW

El fundador y presidente de AEW Tony Khan se sincera sobre su labor en la compañía y habla de muchos temas a falta de horas para el PPV Worlds End 2025. Todo en una reciente entrevista con Sports Illustrated.

► En palabras de Tony Khan

El enfoque de AEW en 2025

«Creo que 2025 ha sido un año muy enfocado. Tuvimos un gran objetivo desde el inicio del año, después de muchos años haciendo wrestling y con la intención de seguir haciéndolo durante mucho tiempo más en TBS los miércoles y en TNT los fines de semana.»

La llegada de HBO Max y el simulcast

«Este año añadimos algo nuevo a Dynamite y Collision con HBO Max convirtiéndose en nuestro socio de streaming y con la emisión simultánea de los programas.»

La energía renovada en la empresa

«Eso creó una energía alrededor de la compañía y un objetivo para todos nosotros de hacer algo nuevo y emocionante que nunca habíamos hecho antes. Durante todo el año ha existido ese sentimiento en AEW de que este ha sido un gran año.»

Si 2025 fue un “año de regreso” para AEW

«No quiero describir ser colaborativo como un error, pero sí existe algo como ser demasiado colaborativo cuando eres quien toma las decisiones.»

Asumir más control creativo

«Sentía que tenía un buen enfoque que había perfeccionado en 2020, intentando escuchar y ser colaborativo. Pero creo que me volví demasiado colaborativo, y fue básicamente el mismo error que cometí al principio.»

Cambiar el proceso de creación de los shows

«A finales de 2024, entrando en 2025, simplemente dije: “Vale, voy a hacer yo mismo el esquema de todo. Voy a eliminar las reuniones entre programas y voy a montar todo por mi cuenta entre shows”.»

Dejar atrás las reuniones creativas excesivas

«Prefiero llegar con el esquema de lo que quiero, en lugar de tener muchas reuniones colaborativas donde todo el mundo opina sobre lo que deberíamos hacer.»

El episodio de Dynamite de diciembre de 2019

«Ese episodio fue un momento transformador para mí como booker.»

Uno de sus mayores errores en AEW

«Al principio, permitir que tantas personas influyeran en el proceso creativo fue uno de los mayores errores que he cometido en la existencia de AEW.»

El cambio que impulsó el crecimiento del negocio

«Reducir el número de voces involucradas fue esencial para el crecimiento del negocio de AEW durante los años siguientes.»

Continental Classic y su decisión en 2024

«Diseñar prácticamente todo el Continental Classic yo mismo me recordó cuánto disfrutaba tener la capacidad de crear el producto por mi cuenta.»

El valor de tener un único responsable del esquema

«Creo que eso nos ayudó al principio y también este año, tener ese enfoque donde soy yo quien está centrado y no tener a cuatro, cinco, seis o diez personas en una reunión aportando ideas.»

Sobre escuchar ideas, pero en otro momento

«Todas son buenas ideas a su manera. Me sigue gustando escuchar ideas, pero prefiero hacerlo mirando hacia la semana siguiente, no mientras estoy montando el esquema del show.»

Volver al método original de AEW

«He vuelto al proceso que utilicé en 2020 y 2021.»

Su relación directa con los luchadores

«La colaboración que hace grande a AEW debería darse, en su mejor versión, entre yo y los luchadores, trabajando juntos para encontrar el mejor camino.»

Trabajar con Adam Page y Will Ospreay

«Estuve muy involucrado personalmente con talento como Hangman Page y Will Ospreay para construir historias y entender cómo evolucionan los personajes.»

Qué partes del show sí deben ser colaborativas

«Hay muchas contribuciones dentro de un show: el trabajo de personajes o la ejecución del esquema una vez que ya está definido.»

Quién debe armar el esquema del programa

«He aprendido que montar el esquema del show no necesita necesariamente a mucha gente involucrada.»