AEW ha sido responsable con la mayoría de los protocolos de bioseguridad para poder seguir realizando sus shows semanalmente. Ya sean grabados o en vivo. Los luchadores que desean participar de sus shows, deben estar en un hotel pago por la familia Khan en Jacksonville, Florida, aunque si desean moverse pueden hacerlo libremente. Eso sí, todos tienen que ser testeados por coronavirus a través de pruebas rápidas antes de ingresar al recinto, y si se presenta fiebre o tos seca, no se les permite el ingreso al Daily's Place.

► AEW pospone Blood and Guts... ¿Ya habrá fans para ese entonces?

Tanto AEW como WWE están a la espera de que el gobierno de Donald Trump autorice la presencia de fans en las gradas, para así poco a poco ir recuperando dinero de esta área, que les dejaba buenos dividendos, si bien no la gran mayoría de las ganancias. AEW tenía planeado un show en Newark, New Jersey de AEW Dynamite para mediados de marzo. Dicho show televisivo iba a ser muy especial, pues iba a tener la primera lucha en jaula Blood & Guts de la historia de AEW, pero este coronavirus lo impidió. AEW movió la fecha a julio, sin embargo, ese ya no es el caso.

De acuerdo a Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, el evento fue movido para el 21 de febrero de 2021, así que todos tendrán que esperar. Y no es para menos, pues una lucha tan grande, debe contar con la presencia de fans en la arena o estadio. De momento, AEW tiene programado un evento en vivo en Rochester, New York para el 8 de julio y hay otras cuantas fechas desde agosto en adelante en otras ciudades. Pero obviamente todo dependerá del curso de esta pandemia y ya veremos si se reprograman los shows o si se hacen sin público, algo muy poco probable.