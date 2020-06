Conor McGregor explica por qué se retira: "Estoy un poco aburrido del juego"

La superestrella de UFC Conor McGregor explicó su decisión de anunciar su retiro de las artes marciales mixtas, explicando que está "aburrido" con el deporte.

McGregor sorprendió a la comunidad de MMA inmediatamente después de UFC 250 cuando recurrió a Twitter para anunciar su retiro del deporte . Esta no es la primera vez que McGregor dice que se retirará solo para regresar y pelear, pero esta vez, dice que habla en serio.

“El juego simplemente no me emociona, y eso es todo. Todo esto esperando. No pasa nada. Estoy revisando las opciones del oponente, y no hay nada realmente allí en este momento. No hay nada que me entusiasme”.

“Deberían haber mantenido la pelota rodando. Quiero decir, ¿por qué están empujando Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje de regreso a septiembre? Ya sabes lo que sucederá en septiembre, algo más sucederá en septiembre y eso no sucederá. Establecí un plan y un método que era el movimiento correcto, los métodos correctos para seguir. Y siempre quieren negarse a eso y no hacer que suceda o simplemente arrastrarlo. Lo que sea que diga, quieren ir en contra de él para mostrar algún tipo de poder. Deberían haber hecho la pelea, Justin y yo por el título interino, y haber mantenido la pelota en marcha”.

“Estoy un poco aburrido del juego. Estoy aquí viendo la pelea. Vi el último programa, el programa Woodley-Burns, vi el programa de esta noche. No estoy entusiasmado con el juego, Ariel. No sé si no hay multitud. No se que es. Simplemente no hay zumbido para mí ".