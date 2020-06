Dana White reacciona al retiro de Conor McGregor

El presidente de UFC, Dana White, reaccionó al sorprendente anuncio de Conor McGregor de que se retirará de las artes marciales mixtas después de UFC 250.

McGregor envió un Tweet inmediatamente después de la tarjeta de pago por evento de anoche que indicaba que planea retirarse . No es la primera vez que McGregor envía un Tweet diciendo que se retirará, y cada vez que dice que cuelga los guantes, finalmente regresa al octágono.

McGregor noqueó a Donald Cerrone en UFC 246 en enero y desde entonces se ha mantenido al margen mientras la división de peso ligero se ha resuelto. Debido a la pandemia de coronavirus, dificulta que el UFC reserve a McGregor debido a restricciones de viaje internacional. La esperanza es que McGregor pueda competir en Fight Island, pero no estará listo por unas semanas más.

Si le preguntas a Dana White, este anuncio de retiro más reciente se trata de que McGregor está frustrado porque no está reservado para pelear pronto. Esto es lo que White le dijo a los medios después de UFC 250 con respecto al anuncio de McGregor.

