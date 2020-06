Conor McGregor anuncia su retiro de las MMA

Conor McGregor nuevamente afirma que se alejará de la competencia de MMA. En 2019, McGregor afirmó que se retiraba del deporte de MMA.

El presidente de UFC, Dana White, expresó su creencia de que McGregor realmente no había terminado de competir y su presentimiento era correcto. "Notorious" terminó regresando en enero de 2020.

Después de la acción de UFC 250, McGregor recurrió a su cuenta de Twitter para anunciar su "retiro".

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020